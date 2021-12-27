Югорские энергетики обновили парк устройств для диагностики энергообъектов

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В 2021 году компания «Россети Тюмень» приобрела 12 приборов для диагностики энергообъектов. Современные аппараты позволят энергетикам повысить оперативность и точность оценки технического состояния энергетического комплекса. На покупку нового оборудования потрачено около 5 миллионов рублей.

Новые измерительные устройства получила химическая служба исполнительного аппарата, а также нефтеюганский и нижневартовский филиалы компании. По методу исследования один из самых сложных аппаратов будет у специалистов Нижневартовских электрических сетей. Это прибор для ультразвукового неразрушающего контроля, который способен обнаруживать внутренние микроскопические дефекты высоковольтных стержневых фарфоровых изоляторов и фарфоровых покрышек высоковольтных выключателей. Это, в свою очередь, позволит специалистам выявлять дефекты элементов оборудования, возникающие при нарушении технологии изготовления или развивающиеся в процессе работы, и быстро принимать необходимые меры.

В Нефтеюганские электрические сети закупили два современных влагомера, они помогут контролировать техническое состояние «сердца подстанции» – трансформатора. Новые устройства позволят исключить влияние человеческого фактора и обеспечивают высокую точность результатов при измерении абсолютного содержания влаги в трансформаторном масле. Влагомеры отличаются от аналогов скоростью работы, их использование обеспечит сокращение длительности каждого исследования вдвое.

Покупка диагностического оборудования направлена на продление срока службы дорогостоящих элементов ЛЭП и подстанций. Кроме обслуживания собственных энергообъектов большой парк приборов позволяет компании оказывать дополнительные услуги предприятиям из сферы ремонта нефтегазового комплекса.