В 2022 году югорчане смогут традиционно отметит Крещение Господне, окунувшись в прорубь Фото: официальный сайт Ханты-Мансийской Митрополии

В 2022 году жители Югры смогут традиционно отметит Крещение Господне, окунувшись в прорубь. Праздник пройдёт с соблюдением всех необходимых эпидемиологических условий. Об этом рассказал митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел.

Подводя итоги уходящего 2021 года, митрополит Павел отметил, что этот год был сложным, но все же более продуктивным, чем первый год пандемии - 2020-й. Мероприятия проводились в частично дистанционном режиме, однако полноценно работали воскресные школы, гимназии и духовно-просветительские центры. Священнослужители продолжают посещать «красную зону», где проводят таинства причастия и миропомазания.

Напомним, из-за коронавирусных ограничений в прошлом году, в Югре отменили крестные ходы и крещенские купания.