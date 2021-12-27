В Югре будут судить организаторов террористической ячейки Фото: Татьяна Коркина

Следственные органы Пыть-Яха завершили расследование уголовного дела против 2 жителей округа, обвиняемых в нескольких преступлениях террористической направленности.

Следком Югры сообщил, что мужчины организовали ячейку международной террористической организации в Нефтеюганске, в которую вовлекли ещё одного обвиняемого. С 2012 года по 2020 год эти люди руководили ячейкой и организовывали ее деятельность.

- Являясь активными членами ячейки международной террористической организации и сторонниками радикальных религиозных взглядов, обвиняемые во время посещения мечети, а также по местам работы, приглашали посетителей мест поклонения и коллег на свои собрания, где под видом религиозной деятельности проводили беседы и проповеди, направленные на склонение к участию в террористической организации - рассказали в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Кроме того, задержанные мужчины распространяли, в интернете материалы экстремистского содержания. Преступления выявлены сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области.

Обвиняемые не признали свою вину, но следователями собрано достаточно доказательств база и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.