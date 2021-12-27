Коронавирус в Югре, последние новости на 27 декабря 2021 года: умерли 7 человек Фото: Юлия Кучеренко

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в регионе от ковида умерли еще 7 человек. Всего за период пандемии в округе умерли 1 958 человек с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе появляются новые случаи заражения ковидом, за день заразились 180 жителей региона. Состояние 87 пациентов по-прежнему тяжелое, 59 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За последние сутки в России выявлено 23 210 новых случаев коронавируса в 84 регионах, умерли 937 человек, выздоровели 33 715 человек. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 10 415 230 случаев коронавируса, зафиксировано 305 155 летальных исходов, выздоровели 9 293 486 человек.