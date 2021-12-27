Коронавирус в Югре, последние новости на 27 декабря 2021 года: заболели 180 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре продолжается коронавирусная пандемия. На сегодняшний день зарегистрировано 95 213 случаев заболевания, в том числе за сутки подтверждено 180 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах.

Коронавирус за день выявлен: в Нижневартовске – 46; Сургуте – 31; Нефтеюганске – 15; Покачи – 11; Радужном – 10; Советском районе – 10; Мегионе – 8; Урае – 8; Ханты-Мансийске – 7; Лангепасе – 6; Сургутском районе – 5; Когалыме – 4; Нягани – 4; Нижневартовском районе – 4; Кондинском район – 3; Октябрьском районе – 3; Белоярском районе – 2; Нефтеюганском районе – 2; Березовском районе – 1.

На момент выявления у 151 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 27 зафиксирована пневмония, у 2 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 175 случаях, по 5 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 8 922 человека, сняты с наблюдения – 433 062 жителя региона. За сутки на COVID-19 обследованы 3 784 человека, всего прошли обследование 2 733 881 человек.

В тяжелом состоянии находятся 87 пациентов, 59 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 1 958 человек. За сутки выписались по выздоровлению 193 человека, за весь период пандемии вылечились 88 537 югорчан.