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Общество27 декабря 2021 9:10

Из-за снегопада и метели в Югре перекрыли движение по ледовой переправе через реку Обь

Когда погода наладится движение транспорта возобновят
Виктория Терина
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Из-за снегопада и метели в Югре перекрыли движение по ледовой переправе через реку Обь

Из-за снегопада и метели в Югре перекрыли движение по ледовой переправе через реку Обь

Фото: Юлия Кучеренко

Из-за испортившейся погоды в Югре, а именно: снегопадом, низовой метелью затруднено движение по ледовой переправе через реку Обь в районе пгт. Андра Октябрьского района. Об этом сообщили Департаменте дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа.

- Дорожной службой зимняя автомобильная дорога "п. Сергино-пгт. Андра" закрыта для движения всех видов транспортных средств с 11-00 27 декабря 2021 года до установки благоприятных погодных условий и приведения ездового полотна зимней автомобильной дороги и ледовых переправ в нормативное состояние - рассказали в ведомстве.

Об открытии движения станет известно позже, сейчас специалисты просят отнестись с пониманием к ситуации и воздержаться от движения по временно закрытому направлению.