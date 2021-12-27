В Югре нетрезвая автоледи устроила ДТП, протаранив сразу три автомобиля Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре нетрезвая автоледи на Джили Атлас устроила ДТП. По информации ГИБДД, в поселке Пойковский Нефтеюганского района, 29-летняя женщина, управляя в нетрезвом состоянии автомобилем «Джили», протаранила три стоящих автомобиля: «Хендай Туксон», «Шевроле Нива» и «Мицубиши Лансер». К счастью, происшествие обошлось без пострадавших.

За прошедшую неделю сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах округа задержано 87 водителей с признаками опьянения. Возбуждено 16 уголовных дел в отношении водителей, повторно управлявших транспортными средствами с признаками опьянения.

ГИБДД напоминает водителям, что в случае совершения аварии пьяным водителем с причинением тяжкого вреда здоровью, виновнику грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. В случае гибели человека наказание ужесточается в качестве лишения свободы на срок от 5 до 12 лет, в случае гибели двух и более человек – от 8 до 15 лет.