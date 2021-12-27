За первый день в Центре охраны материнства и детства Сургута родились 15 детей Фото: Центр охраны материнства и детства

За сутки в Центре охраны материнства и детства Сургута родились 15 детей, из них 13 самостоятельных родов и 2 кесарева. В результате первого кесарева родился мальчик весом 3040 и ростом 53 см, операцию провела команда высококвалифицированных специалистов.

Все родившиеся младенцы и их мамы счастливы и чувствуют себя хорошо. Напомним, мы писали о том, как в новом здании Центра родился первый ребенок

В открывшихся отделениях нового здания, в том числе и в родильном отделении главный врач Сургутского окружного окружного клинического центра охраны материнства и детства, профессор, заслуженный врач РФ - Белоцерковцева Лариса Дмитриевна провела большой обход. Во время обхода она проверила качество функционирования всех систем, обеспечивающих безопасность оказания медицинской помощи, а также пообщалась с коллективом, с беременными пациентками и уже состоявшимися мамочками. Лариса Дмитриевна поблагодарила всех за тяжёлый труд и поздравила с началом большого пути в новых корпусах.