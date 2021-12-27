За неделю в Югре зарегистрировано 38 пожаров Фото: Юлия Кучеренко

За прошедшую неделю в Югре зарегистрировано 38 пожаров, в которых спасли имущество и материальные ценности на сумму 79 миллионов рублей. Чаще всего горели жилые дома (13), дачи (10), гаражи (6), бани (8) и транспорт (15). Специалисты отметили, что основной причиной пожаров стало нарушения использования электрооборудования и бытовых приборов, а также нарушение пожарной безопасности.

ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому округу призывает жителей и гостей Югры соблюдать правила пожарной безопасности, напоминая, что оставленные без присмотра включенные электроприборы, перегрузка электропроводки, электроприборы кустарного производства, – могут стать причиной пожара. Важно регулярно проверять состояние электропроводки, розеток и приборов в с доме.

Напомним, мы писали о том, как на пожаре в Нижневартовске спасли 11 человек.