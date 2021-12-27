В Нягани состоялось официальное открытие Центрального леса культуры и отдыха Фото: Администрация Нягани

В Нягани состоялось официальное открытие Центрального леса культуры и отдыха. Жители и гости города могут посетить парк, который стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году.

За год там благоустроено 49 гектар дикого леса, построено 9 больших тематических зон, появились больше шести километров пешеходных связей. На сегодняшний день Центральный лес - самый большой благоустроенный парк во всей Югре, а локация с веревочным парком является самой большой во всей России. Территория Леса условно разделена на три функциональные зоны: культурно-досуговую, детскую игровую и спортивную, а попасть в парк можно через одну из четырех входных групп. Центральным объектом Парка является «Событийное плато», на котором расположена Башня «Эмдер» и по снежному склону организованы горки для сноутюбингов протяженностью 150 метров.

В культурно-досуговую зону также вошли: «Полигон Эмдер», сформированный как «стойбище хантов». В «Лесную гостиную» - входят амфитеатр, для проведения культурных мероприятий, проводимых под открытым небом и «Зеленый театр». Детская игровая зона включает площадку «Гнездо», оборудованную для обеспечения возможности проведения уроков, и большую детскую игровую площадку «Игровая буровая» с игровым оборудованием на любой вкус.

В спортивной зоне есть многофункциональный скейтпарк, спортивная площадка «Спорт стопы» и двухуровневый веревочный парк. В «Лесу», так же создана первая в городе площадка для выгула собак, с оборудованием для проведения тренировок общего курса дрессировки.