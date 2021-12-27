Библиотекари Ханты-Мансийска заняли призовые места в конкурсе «Читают все!» Фото: Городская централизованная библиотечная система

В Югре завершился конкурс социальной рекламы, буктрейлеров и видеосюжетов «Читают все!». В число победителей попали сотрудники Городской централизованной библиотечной системы Ханты-Мансийска.

По результатам конкурса, второе место в номинации «Буктрейлеры» занял видеоролик по повести Карамзина «Бедная Лиза» проекта «Литературная лаборатория». Он создан с использованием механизмов инициативного бюджетирования по итогам городского конкурса «Мы планируем бюджет вместе».

Третье место в номинации «Видеосюжеты» занял проект «День мудрости и уважения», который подготовили ко Дню пожилых людей.

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