Жительница Югры хотела получить приз в розыгрыше, но стала жертвой мошенника Фото: Татьяна Коркина

За выходные в Югре зарегистрировано 29 случаев мошенничества. Телефонные мошенники украли у югорчан почти 7,5 миллионов рублей. Отличились своей щедростью жители Нижневартовска, Сургута, Нефтеюганска, Нягани, Ханты-Мансийска, Кондинского, Березовского, Советского и Нефтеюганского района. Они по-прежнему верят в чудо, ждут выигрышей, призов и подарков.

Так, 38-летняя жительница Березовского района поверила незнакомцу, который пообещал призы в конце розыгрыша, а для участия необходимо внести предоплату в сумме 25 тысячи рублей. Деньги югорчанка отправила, но желаемого приза так и не получила. А 64-летний Нижневартовска решил найти работу. Ему понравилось предложение стать водителем в налоговую инспекцию. Пытаясь попасть на работу он перевел мошеннику 34 тысяч рублей.

Ещё один 30-летний житель Нижневартовска, хотел узнать результаты футбольного матча и для заработка в букмекерской компании подарил аферистам 16 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.