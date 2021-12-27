В Урае 15-летний подросток угнал автомобиль Фото: Татьяна Коркина

За последние выходные декабря в Югре зарегистрировано 114 преступлений. Одно из них произошло в Нижневартовске. Там, 18-летняя девушка украла телефон стоимостью 110 тысяч рублей, после чего сдала его в магазин за 17 тысяч. Она признала свою вину и находится под подпиской о невыезде.

В Урае 15-летний подросток с парковки во 2 микрорайоне, угнал автомобиль марки «ВАЗ-21093». А В Сургуте задержан мужчина, у которого в кармане куртки нашли прозрачный полимерный пакет с наркотиком. Подозреваемый дожидается наказания под подпиской о невыезде.

Ещё одно преступление раскрыто сотрудниками уголовного розыска Радужного. Задержан подозреваемый в краже детской коляски, он унес ее из подъезда дома в 9 микрорайоне. И сейчас он находится под подпиской о невыезде.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.