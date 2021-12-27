В школе Нижневартовска создана новогодняя инсталляция, отражающая темы истории Югры Фото: "Официальный Нижневартовск"

В школе №15 Нижневартовска создана новогодняя инсталляция, отражающая темы истории Югры и предстоящего юбилея города. Композиция стала настоящим музеем под открытым небом.

- Такие практики обязательно будем тиражировать в дальнейшем, – рассказала заместитель главы города, директор департамента по социальной политике Ирина Воликовская.

По словам директора школы Светланы Князевой, в центре школьного двора размещены тематические инсталляции, объединенные в общую сюжетную линию – «Многовековая песнь Югры». Там представлены фигуры мамонтов, отражающие ледниковый период, лодка с дружиной - освоение Ермаком Сибири. Часть экспозиции посвящена фрагментам самобытной жизни в стойбище ханты. А центром экспозиции является хантыйский Дед Мороз Ищки Ики и внучка Снегурочка Эви Йоли. Даже новогодняя ёлка там украшена игрушками по мотивам культуры северных народов.

- Мы каждый год заранее готовимся к оформлению пришкольной территории. Управляющий Совет школы, родительский комитет, ученики, родители, учителя – все вместе разрабатываем идею оформления, тематическую концепцию. Это большая, серьезная работа. Ребята участвуют в создании, потом с восторгом фотографируются, очень бережно относятся в нашему общему труду, - отметила Светлана Князева.