В Ханты-Мансийске прошел новогодний спектакль под патронажем главы города Фото: МБУ "КДЦ «ОКТЯБРЬ»

В Ханты-Мансийске стартовали новогодние представления для детей под патронажем Главы города Максима Ряшина.

Дети отправились в захватывающее приключение по известным детским сказкам вместе со снеговиками Ведеркиным, Кастрюлькой и могущественным джином стариком Хоттабычем.

- Традиционно в преддверии Нового года в Ханты-Мансийске проходят несколько мероприятий для детей под патронажем Главы города в зависимости от возрастной категории. По инициативе Максима Павловича Ряшина в этом году приглашения получили дети медицинских сотрудников, работающих в красной зоне. Сегодня состоялся первый спектакль «Сказочные приключения старика Хоттабыча» для детей 7-12 лет, – рассказал директор КДЦ «Октябрь» Екатерина Гарькина.

Она добавила, что Новый год – прекрасная возможность еще раз поблагодарить медицинских сотрудников за каждодневный, кропотливый труд и преданность своему делу. Ведь в условиях пандемии именно эти люди находятся на передовой днем и ночью, зачастую на пределе человеческих возможностей, выполняя свой долг, чтобы сохранить здоровье и жизни югорчан.

В конце праздника юных гостей ждали новогодние подарки от Главы Ханты-Мансийска Максима Ряшина.