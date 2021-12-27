Погода в Югре на 27 декабря 2021 года: холодно, до -35 градусов Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 27 декабря, в Югре облачно с прояснениями, небольшой снег, в отдельных районах слабая метель и изморозь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -17, -22 °С, при прояснениях -25, -30 °С, по востоку до -35 °С. Днем -11, -16 °С, местами -19, -24 °С.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, снег юго-восточный ветер порывами 7-12 м/с. Температура ночью -17, -19 °С, днем -12, -14 °С.

Погода в Югре на 27 декабря 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

По Филимону предсказывали погоду на февраль. Кроме того, если день выдавался студеным, то лето обещало быть жарким, а если же было снежно и ветрено - крестьяне ждали хорошего урожая в следующем году. А вот если погода менялась в течение дня несколько раз - то в течение зимы следовало ждать оттепелей.