В Сургуте отремонтировали 10 км моста через Обь

Мост через Обь. Фото с сайта wikipedia.org

Ремонтные работы на мосту через Обь завершены. Они велись на двух участках общей протяженностью 10 километров.

По информации департамента городского хозяйства и транспорта, заменено старое покрытие с 48-го по 51-й километр и с 53-го по 59-й километр. На место старого асфальта уложено два слоя асфальтобетона, нанесена разметка, установлены новые дорожные знаки и барьерное ограждение.

Все работы велись в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Каждый этап ремонта тщательно проверялся специалистами. Новое покрытие выносит нагрузку в два раза больше, чем она сейчас есть.

Напомним, мост через Обь в Сургутском районе протяженностью 2110 метров является одним из самых длинных мостов Сибири.