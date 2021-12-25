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Недвижимость25 декабря 2021 11:51

У крупной УК Сургута заблокировали счета

Финансовые сложности не нарушат работу коммунальщиков
Алена Кульмухаметова
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Депутатов беспокоит ситуация в УК. Фото с сайта Думы Сургута

Депутатов беспокоит ситуация в УК. Фото с сайта Думы Сургута

Счета компании «ДЕЗ Центрального жилого района» заблокированы, но работа продолжается в штатном режиме. В этом заверил директор УК Андрей Шемит.

- На сегодня идут разбирательства в суде, растут долги перед ресурсоснабжающими организациями, - такую информацию сообщила Дума Сургута.

«ДЕЗ ЦЖР» задолжал «Горводоканалу» 110 миллионов рублей – это треть суммы долга всех управляющих компаний города. СГМУП «Городские тепловые сети» озвучили цифру в 90 миллионов рублей задолженности.

В облуживании «ДЕЗ ЦЖР» 356 многоквартирных домов Сургута (24,5 тысячи квартир). Лицензия управляющей компании действующая, договоры с подрядчиками не расторгнуты. На случай непредвиденной ситуации, в департаменте городского хозяйства городской администрации уже подготовлены пути решения. Пока ситуация под контролем.