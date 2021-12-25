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Происшествия25 декабря 2021 10:40

В Югре в ДТП с КАМАЗом погиб водитель легковушки

Нарушитель перегородил прицепом проезжую часть
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта госавтоинспекции Югры

Фото с сайта госавтоинспекции Югры

Жуткое дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 24 декабря на 15 километре автодороги «Югра». Водитель Toyota Camry врезался в КамАЗ с прицепом, который перегородил проезжую часть.

- 45-летний водитель грузовика, выезжая от одной из кустовых площадок Красноленинского месторождения, нарушил правила ДД, в результате чего полуприцеп занесло на встречную полосу. В него врезался автомобиль Toyota Camry. От полученных травм 59-летний водитель иномарки скончался на месте происшествия, - прокомментировала начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по ХМАО-Югре Ольга Абмайкина.

Автоинспекторы выясняют всех обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.