За сутки от коронавирусной инфекции скончались 6 югорчан

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В Ханты-Мансийском автономном округе заболел коронавирусом 181 житель региона, шестеро скончались. Такие данные приводит федеральный портал стопкоронавирус.рф.

- Состояние 84 пациентов тяжелое, 58 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, — рассказали в Депздраве Югры.

За весь период от COVID-19 умерли в Югре 1 946 человек. За минувшие сутки болезнь унесла жизни еще шести югорчан.

По данным регионального оперативного штаба на 25 декабря в Нижневартовске — 36 заболевших, в Сургуте — 27, в Лангепасе, Мегионе и Нягани — по 14, в Урае и Югорске — по 11, в Советском районе — 9.

По семь новых случаев — в Радужном, Нефтеюганском и Нижневартовском районах, по четыре — в Когалыме и Ханты-Мансийске, по три —в Нефтеюганске и Пыть-Яхе, по два — в Березовском, Кондинском, Октябрьском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах.

За сутки излечились 212 человек, за весь период пандемии — 88 148 югорчан.