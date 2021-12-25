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Общество25 декабря 2021 8:38

Югорские полицейские приходят к детям с волшебниками

Они дарят ребятам сладости
Алена Кульмухаметова
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Юных югорчан поздравляют Дед Мороз и Снегурочка. Фото с сайта УМВД ХМАО-Югры

Юных югорчан поздравляют Дед Мороз и Снегурочка. Фото с сайта УМВД ХМАО-Югры

В преддверии Нового года Дед Мороз и Снегурочка вместе с сотрудниками Госавтоинспекции Октябрьского района пришли поздравить с наступающим праздником учеников Приобской начальной школы.

Как рассказали в Госавтоинспекции ХМАО-Югры, для того чтобы получить подарок, ребятам нужно было рассказать какие правила дорожного движения они знают. Оказалось, что ребята знают правила на отлично. Они получили заслуженные сладости и световозвращающие ленты.

А в Сургуте полицейские в рамках ежегодной акции «Полицейский Дед Мороз» вместе с юными инспекторами посетили школу для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Стражи порядка рассказали юным школьникам про технику безопасности и правила поведения в период зимних школьных каникул, и тоже вручили детям подарки.