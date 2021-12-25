Сургутян приглашают на югорскую новогоднюю елку

Фото со страницы администрации города Сургута во ВКонтакте

Премьера мюзикла Югорской новогодней елки «Новогоднее приключение на Карамельной фабрике» состоится 25 декабря. Трансляция будет идти в официальной группе региона «Югра».

В программе подготовлены поздравления от Деда Мороза, творческие идеи и мастер-классы для подготовки к Новому году, театрализованное представление.

Кроме того, сегодня в рамках «Новогодней недели добра» в 11 часов состоится квартирник для серебряных волонтеров города. Мероприятие пройдет в онлайн-формате на площадке Zoom. Все желающие смогут увидеть выступления творческих коллективов из числа серебряных волонтеров и советов ветеранов в группе во ВКонтакте.