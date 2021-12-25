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Общество25 декабря 2021 5:43

Сургутян приглашают на югорскую новогоднюю елку

Посмотреть на нее можно онлайн
Алена Кульмухаметова
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Фото со страницы администрации города Сургута во ВКонтакте

Фото со страницы администрации города Сургута во ВКонтакте

Премьера мюзикла Югорской новогодней елки «Новогоднее приключение на Карамельной фабрике» состоится 25 декабря. Трансляция будет идти в официальной группе региона «Югра».

В программе подготовлены поздравления от Деда Мороза, творческие идеи и мастер-классы для подготовки к Новому году, театрализованное представление.

Кроме того, сегодня в рамках «Новогодней недели добра» в 11 часов состоится квартирник для серебряных волонтеров города. Мероприятие пройдет в онлайн-формате на площадке Zoom. Все желающие смогут увидеть выступления творческих коллективов из числа серебряных волонтеров и советов ветеранов в группе во ВКонтакте.