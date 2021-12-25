Погода в Югре на 25 декабря 2021 года: пасмурно и ветрено

В Югре сегодня ветрено и морозно Фото: Алена Кульмухаметова

Сегодня, 25 декабря, в Югре будет облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой снег. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура ночью -20,-25 градусов Цельсия, в восточных районах -10,-15 градусов, днем -15,-20 градусов.

В Ханты – Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура ночью -20,-22 градусов, днем -18,-20 градусов.

В Сургуте пасмурно без осадков. Температура -20…-22 градуса. Ветер южный 6-11 м/с.

В Нижневартовске переменная облачность, без осадков. Температура -18…-21. Ветер южный 4-10 м/с.

В Урае ясно и без осадков. Температура воздуха -20…-22 градуса. Ветер южный, юго-западный 4-8 м/с.

В Когалыме пасмурно, утром снег. Температура воздуха -19…-22 градуса. Ветер южный 7-16 м/с.

В Советском ясно и без осадков. Температура воздуха -22…-23. Ветер южный 3-6 м/с.

В Березово пасмурно, снегопад. Температура воздуха -19…-23 градуса. Ветер юго-западный, южный 5-10 м/с.

В Белоярском пасмурно, снегопад. Температура воздуха -18…-23 градуса. Ветер юго-западный, южный 5-10 м/с.