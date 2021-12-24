На Комсомольском озере в Нижневартовске появится новое место отдыха Фото: Департамент общественных коммуникаций администрации Нижневартовска

В Нижневартовске, на заседании градостроительного совета администрации города, представили концепт благоустройства Комсомольского озера. Обновления общественной территории нацелено на формирование качественно новой, удобной, уютной и безопасной среды для всех жителей города.

- Территория Комсомольского озера является одним из знаковых и излюбленных мест горожан. Здесь занимаются спортом, отдыхают, гуляют как молодые родители с маленькими детьми, так и люди пожилого возраста. Проводятся массовые мероприятия различного значения. Но при этом благоустройство данной территории не отвечает требованиям сегодняшнего дня – не хватает прогулочных зон, есть постоянное пересечение потоков отдыхающих и спортсменов на пешеходных дорожках – отметил председатель общественного совета при департаменте строительства администрации Нижневартовска Александр Юденков.

По его словам, озеленение территории также нуждается в обновлении, а еще стоит обратить внимание на заброшенные строения вокруг водоема и сети теплоснабжения со стороны улицы Интернациональной, которые портят внешний облик и представляют опасность.

На территории Комсомольского озера планируется создать новые объекты для отдыха, оздоровления и развлечения, например, пункты проката лодок и катамаранов. Там обновят спортивные объекты, а именно: беговые и велодорожки, так и про зоны для занятия экстремальными видами – виндсерфингом, роллер-спортом. Для самых маленьких – тематические детские зоны. Весь предусмотренный перечень аттракционов экологичный и малошумный.