В Сургуте откроют самый большой каток в Югре Фото: Администрация Сургута

В Сургуте откроют самый большой каток в Югре, вместимостью больше 3 700 квадратных метров. Он готов на 95 %. А рядом с ним оборудовано тёплое помещение, для комфорта посетителей. Там предусмотрен прокат коньков, причем весь инвентарь абсолютно новый.

Глава города Андрей Филатов проверил как оформлены и функционально наполнены самые посещаемые новогодние объекты в городе, в том числе и новый каток.

Кроме того, мэр посетил территорию историко-культурного центра «Старый Сургут». Помимо ледовых скульптур по мотивам произведений Корнея Чуковского там также установили все главные новогодние элементы – восьмиметровую ёлку и несколько горок. Отлили каток, который уже открыт для жителей Сургута.

- Надо сказать, что каток и прилегающие к нему объекты за свой счет построил один из сургутских предпринимателей. На мой взгляд, это очень важная для города инициатива. Надеемся, что уже скоро земляки оценят её по достоинству – рассказал Глава города Андрей Филатов.