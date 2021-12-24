В Нижневартовске раскрыли убийство 18-летней давности Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Югре продвинулось расследование уголовного дела, возбужденного прокуратурой по случаю убийства мужчины в 2003 году. Тогда, в акватории озера «Карасевое» нашли его тело, но длительное время преступление оставалось нераскрытым, так как установить личность мужчины, круг его окружения и обстоятельства смерти не удавалось. Несмотря на то, что родственники потерпевшего обратились с заявлением о его исчезновении, опознать тело они не смогли.

После появления генотипоскопической идентификации, следователи смогли узнать личность мужчины, им оказался пропавший житель Нижневартовска. Следователи и сотрудники уголовного розыска смогли найти преступника и выяснить обстоятельства убийства.

По информации следственных органов, житель Нижневартовска под предлогом рыбалки, заманил потерпевшего к озеру в Нижневартовском районе, где задушил его, привязал к телу несколько кирпичей и сбросил его в озеро. Затем преступник забрал себе паспорт и ключи от квартиры убитого мужчины. Квартиру он сдал на длительный срок в аренду.

- Следственными действиями и оперативно-разыскными мероприятиями установлено место жительства злоумышленника в городе Тюмень, откуда он доставлен в Нижневартовск и по ходатайству следователя заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ "убийство из корыстных побуждений" - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Расследование уголовного дела продолжается.