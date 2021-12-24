Югорчанка в поиске работы стала жертвой мошенников Фото: Татьяна Коркина

Со счетов югорчан за сутки аферисты умудрились украсть 1 миллион 200 тысяч рублей. Зарегистрировано 13 случаев мошенничества. Одной из жертв стала 55-летняя жительница Советского района, которая купилась на заманчивое предложение о трудоустройстве. Ей предстояла пройти онлайн-обучении на «администратора», причем потом можно было бы работать на удаленке. Женщина оформила кредит на 60 тысяч рублей и как только деньги поступили на счет, запустился образовательный процесс. Югорчанке предоставили первый вебинар, мошенники обещали, что будут постепенно отправлять материал на электронную почту, но после второй лекции они позабыли о своих обещаниях и перестали выходить на связь.

В Нягани 31-летней женщине пообещали 30% скидку на известной торговой площадке. Но для того, чтобы ее активировать, югорчанка оплатила товар стоимостью почти 3 тысяч рублей, которые "улетели" на счета аферистов. А жительница Сургутского района решила проявить свое внимание и заботу, увидев публикацию о том, что одной из жительниц Сургута требовалась финансовая помощь для операции. Югорчанка хотела сделать доброе дело, перевела 5 тысяч рублей, но она не догадывалась, что это все выдуманная история мошенников.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.