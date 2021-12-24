Коронавирус в Югре, последние новости на 24 декабря 2021 года: умерли 8 человек Фото: Юлия Кучеренко

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в регионе от ковида умерли еще 8 человек. Всего за период пандемии в округе умерли 1 940 человек с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе появляются новые случаи заражения ковидом, за день заразились 185 жителей региона. Состояние 98 пациентов по-прежнему тяжелое, 72 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За последние сутки в России выявлено 24 703 новых случая коронавируса в 85 регионах, умерли 998 человек и выздоровели 41 213 человек. Всего за период пандемии в России выявлено 10 343 353 случая коронавируса, зафиксировано 302 269 летальных исходов, выздоровели 9 180 379 человек.