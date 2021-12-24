В Югре утвердили выплаты для молодых матерей Фото: Татьяна Коркина

Власти Югры утвердили новые выплаты для молодых матерей. Депутаты думы ХМАО поддержали законопроект о единовременной выплате в размере 15 тысяч рублей для молодых мам.

- Проектом предлагается ввести меру социальной поддержки в виде единовременной выплаты женщинам при рождении первого ребенка в возрасте до 35 лет включительно. Имеющим место жительства в ХМАО, зарегистрировавшим рождение ребенка в ЗАГС в Югре. Размер выплат составит 15 тысяч рублей, - сообщили председатель Думы округа Борис Хохряков.

По его словам, при одновременном рождении двух и более детей выплата полагается за каждого ребенка. Льгота начнет действовать с 1 января и распространится только на тех женщин, которые родят первого ребенка в 2022 году. Соответственно, те женщины, которые родили первенца до 2022 года, получить выплату не смогут.