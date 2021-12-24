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Общество24 декабря 2021 8:42

В Югре волонтеры-медики проведут несколько акций к Новому году

В нескольких городах пройдут забеги «Бежим в здоровый новый год»
Виктория Терина
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В Югре волонтеры-медики проведут несколько акций к Новому году Фото: Официальная страница Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

В Югре волонтеры-медики проведут несколько акций к Новому году Фото: Официальная страница Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

Волонтеры-медики проведут несколько акций к Новому году. Они уже украсили поликлиники и больницы Покачей к праздникам и теперь планируют поздравить врачей и маленьких пациентов в Приобье, Нягани, Кондинском районе. Там, добровольцы примерят на себя роли волшебников и передадут подарки.

Ещё, благодаря помощи волонтеров в Мегионе пройдут зимние забавы: катание на коньках, игра в снежки, участники построят снежную фигуру ЗОЖ-снеговика. А в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске вместе с молодежными центрами волонтеры организуют забеги «Бежим в здоровый новый год»: жителям предстоит преодолеть дистанцию в 2022 метра, надев на себя новогодние костюмы сказочных персонажей.