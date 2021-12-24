Коронавирус в Югре, последние новости на 24 декабря 2021 года: заболели 185 человек Фото: Юлия Кучеренко

По информации Оперативного штаба Югры в регионе зарегистрировано 94 666 случаев коронавируса. За минувшие сутки зафиксировано 185 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах.

За день случаи коронавируса подтверждены: в Нижневартовске – 25; Сургуте – 23; Нефтеюганске – 20; Нефтеюганском районе – 16; Урае – 13; Советском районе – 12; Лангепасе – 11; Ханты-Мансийске – 11; Сургутском районе – 9; Мегионе – 7; Когалыме – 6; Покачах – 6; Пыть-Яхе – 6; Югорске – 5; Радужном – 4; Нягани – 3; Октябрьском районе – 3; Белоярском районе – 2; Березовском районе – 2; Нижневартовском районе – 1.

На момент выявления у 162 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 21 зафиксирована пневмония, у 2 человек болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 183 случаях, по 2 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 9 992 человека, сняты с наблюдения – 430 489 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследованы 4 979 человек, всего прошли обследование 2 721 744 жителя.

Состояние 98 пациентов тяжелое, 72 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии зарегистрировано 1 940 летальных случаев. За сутки выписались по выздоровлению 185 человек, за весь период пандемии вылечились 87 936 югорчан.