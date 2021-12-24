Жительница Урая украла у пенсионера деньги, переведя их себе на счет Фото: Татьяна Коркина

За сутки в Югре зарегистрировано 55 преступлений. Одно из них совершила жительница Урая. Она взяла телефон знакомого пенсионера и перевела себе 5 тысяч рублей с его счета. Уже не раз судимая подозреваемая находится под подпиской о невыезде. В Сургуте сотрудниками ГИБДД задержан гражданин молодой человек, у которого в нагрудном кармане куртки обнаружен прозрачный полимерный пакет с наркотиком. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Кроме того, в Югре раскрыто 6 ранее зарегистрированных преступлений. Сотрудниками уголовного розыска Югорска задержана подозреваемая, которая забрала себе утерянную банковскую карту пенсионерки и через бесконтактную оплату в различных торговых точках Екатеринбурга, похитила 10 тысяч рублей. Нарушительница также находится под подпиской о невыезде.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.