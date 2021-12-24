Завершен ремонт моста через Обь в районе Сургута Фото: google.ru/maps

В Югре завершены работы по ремонту двух участков автодорожного моста через Обь в районе Сургута – с 48 километра по 51 километр и с 53 километра по 59 километр. Таким образом, отремонтировано 10 километров одного из важнейших транспортных объектов округа.

Специалисты выполнили фрезерование старого покрытия, уложили два слоя асфальта покрытия, нанесли горизонтальную разметку из термопластика, установили новое барьерное ограждение и дорожные знаки. Ремонт выполнен с помощью новых технологий, а именно «Новачип», которая позволяет укладывать тонкие слои асфальтобетона по горячей технологии, обеспечивая надежное сцепление со старым покрытием.

- Качество выполненных работ уже проверила специальная комиссия в составе представителей заказчика, подрядной организации и общественности. Члены комиссии высоко оценили качество ремонта – работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектной и нормативной документацией. В настоящее время ведется подготовка документов для ввода объекта в эксплуатацию - сообщили в пресс-центре Правительства Югры.