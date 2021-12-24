Житель Урая отправится в места лишения свободы за продажу наркотиков Фото: Татьяна Коркина

Урайский суд вынес обвинительный приговор против местного жителя. Он признан виновным по статьям "незаконные хранение наркотических средств в крупном размере" и "незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере".

Подсудимый - заядлый наркоман, незаконно купил синтетический наркотик. И уже неоднократно продавал своим знакомым в Урае наркотики, размер которых квалифицирован как крупный. Позднее наркоторговца задержали полицейские, у него обнаружены и изъяты синтетические наркотики.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.