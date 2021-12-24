Погода в Югре на 24 декабря 2021 года: метель и сильный ветер Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 24 декабря, в Югре будет облачно с прояснениями. Ночью по западным и центральным районам пройдет небольшой снег, по восточным районам также небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах изморозь. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -18, -23 °С, при прояснениях -25, -30 °С, по крайнему северо-западу -31, -36 °С; Днем ожидается снег, в отдельных районах метель. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура -10, -15 °С, местами -17, -22 °С, по восточным районам -4, -9 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег. Ветер восточный с переходом на юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -20, -22 °С, днем -11, -13 °С.

Погода в Югре на 24 декабря 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

На Руси в этот день люди молились святому, просили отогнать нечистую силу, которая кружила по земле метелями. Кроме того, люди верили, что святой Никон может даровать успокоение любой душе.