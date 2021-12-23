В Октябрьском районе сохраняется нестабильная ситуация с заболеваемостью коронавирусом Фото: Юлия Кучеренко

На территории Октябрьского района прошло заседание оперштаба по коронавирусу, на котором также обсудили ситуацию с заболеваемостью ОРВИ.

За минувшую неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 31,7%. В целом пороговые показатели не превышены, но при этом имеется заболеваемость, которая превышает пороговые показатели в возрастной категории старше 15 лет на 71,4 %. Что касается коронавируса, в муниципалитете зарегистрировано 1 955 случаев заболевания. Пороговые показатели ниже среднеокружных на 15,3%. За неделю установлено 22 новых случая заболевания и 2 летальных исхода.

- В целом эпидемиологическая обстановка в Октябрьском районе нестабильная, хоть и имеет тенденцию к снижению заболеваемости от недели к неделе. Поэтому необходимо продолжать соблюдение всех ограничительных мер и не снижать темпы вакцинации, – отметил начальник отдела Роспотребнадзора по городу Нягани и Октябрьскому району Комитас Шахназаров.

Кроме того, в муниципалитете продолжаются рейды по проверке соблюдения масочного режима.