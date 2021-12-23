С начала года ученики школы № 8 Ханты-Мансийска будут учиться в новом здании Фото: пресс-секретарь Главы города Ханты-Мансийска

В Югре прошло заседание штаба по вопросам возведения объектов капитального строительства, на котором рассмотрели вопрос строительства школы в Ханты-Мансийске. Второй корпус школы № 8, рассчитанный на 600 ученических мест, включает два спортзала, актовый, читальный залы, тир, медицинский блок и учебные помещения.

По словам Главы Ханты-Мансийска Максима Ряшина, строительно-монтажные работы на объекте завершены полностью. Пока еще продолжается запуск сетей пожарной и охранной сигнализации, системы контроля и учета доступа, видеонаблюдения, вентиляции, дымоудаления и лифтового оборудования. В планах – со второго полугодия учебного года принять учеников в новом здании.

Как сообщил руководитель Службы жилищного и строительного надзора Югры Артем Копылов, проверка объекта ведется с 6 декабря, планируется завершить до конца текущего года.