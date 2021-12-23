Коронавирус в Югре, последние новости на 23 декабря 2021 года: умерли 9 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в регионе от ковида умерли еще 9 человек. Всего за период пандемии в округе умерли 1 932 человека с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе появляются новые случаи заражения ковидом, за день выявлено 190 случаев.

За последние сутки в России выявлено 25 667 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 002 летальных исхода. За сутки в России выздоровели 41 645 человек. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 10 318 650 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период умерли 301 271 человек, выздоровели 9 139 166 человек.