Коронавирус в Югре, последние новости на 23 декабря 2021 года: заболели 190 человек Фото: Юлия Кучеренко

В Югре продолжают регистрироваться новые случаи заражения коронавирусом. По данным оперштаба Югры, за сутки в округе зарегистрировано 190 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. Всего зафиксировано 94 481 случай коронавируса.

За день заразились жители: Белоярского района - 4; Березовского района - 7; Когалыма - 6; Кондинского района - 2; Лангепаса - 23; Мегиона - 16; Нефтеюганска - 1; Нижневартовска - 57; Нижневартовского района - 9; Нягани - 2; Октябрьского района - 2; Покачей - 2; Радужного - 13; Советского района - 2; Сургута - 18; Сургутского района - 1; Урая - 1; Ханты-Мансийска - 13; Ханты-Мансийского района - 5; Югорска - 6.

На момент выявления у 156 человек наблюдались признаки ОРВИ, пневмония зарегистрирована у 32 пациентов, в бессимптомной форме заболевание выявлено у 2 человек. За сутки от COVID скончались 9 пациентов, с начала пандемии умерли 1932 жителя округа, выздоровели 87 742 югорчанина.