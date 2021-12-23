Югорчанка хотела заработать на инвестициях, но в итоге лишилась 1 миллиона рублей Фото: Татьяна Коркина

В Сургутском районе 50-летняя жительница п. Локосово стала жертвой мошенников. На протяжении нескольких месяцев женщина вкладывала деньги в инвестиции, а сейчас менеджер компании прекратил общение.

Югорчанка попала в эту преступную схему по телефону, когда ей позвонил якобы сотрудник брокерской компании и предложил приумножить свой капитал. По рекомендациям афериста, она ввела персональные данные и зарегистрировалась на предложенном им сайте. Женщина пополнила счет электронного кошелька брокерской компании на 1 миллион рублей. Эта сумма отобразилась в личном кабинете и была конвертирована в иностранную валюту, но обещанную прибыль женщина так и не получила, а брокер прекратил с ней общаться.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские выяснили, что номер, с которого звонил лже-брокер, принадлежит оператору мобильной связи Эстонской Республики.