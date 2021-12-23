Югорчанка получила титул «Мисс зрительских симпатий» международного фестиваля «Мисс студенчества Финно-Угрии»

Югорчанка получила титул «Мисс зрительских симпатий» международного фестиваля Фото: Официальная страница ХМАО — Югры

Студентка Югорского государственного университета Светлана Еприна получила самую большую поддержку от болельщиков и поклонников таланта, и заслужила титул «Мисс зрительских симпатий» IX международного конкурса «Мисс студенчества Финно-Угрии – 2021».

- Для меня самым главным было достойно представить Югру, защитить честь университета и показать свои таланты. Участие в конкурсе – это большой опыт, - рассказала югорчанка.

В конкурсе приняли участие представители образовательных учреждений, входящих в Ассоциацию финно-угорских университетов. В программе были: участие в дискуссионных площадках, мастер-классах по ремеслу финно-угорских народов, обсуждение лучших практик по вовлечению молодежи в проектную деятельность, взаимодействие поколений в этнокультурных проектах финно-угорских стран.

Основной целью конкурса является развитие, расширение и укрепление гуманитарных связей между студенческими коллективами финно-угорских народов, сохранение и приумножение нравственных и культурных традиций студенческой молодежи.