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Происшествия23 декабря 2021 10:00

Жительница Сургута напала на судебных приставов, защищая сына от суда

Ей грозит уголовное наказание вплоть до лишения свободы
Виктория Терина
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Жительница Сургута напала на судебных приставов, защищая сына от суда

Жительница Сургута напала на судебных приставов, защищая сына от суда

Фото: Татьяна Коркина

Жительница Сургута напала на судебных приставов, пытаясь не дать представителям власти доставить в суд своего сына. Против неё возбуждено уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти".

Как сообщает СУ СК РФ по ХМАО-Югре, 52-летняя подозреваемая, находясь в своей квартире по улице Просвещения, пыталась остановить судебным приставам, которые должны были принудительно доставить в суд ее сына. Женщина нанесла двоим приставам по 3 удара руками в голову. Несмотря на активные противодействие злоумышленницы, ее сын доставлен в суд, а женщине грозит уголовное наказание вплоть до лишения свободы.

Расследование продолжается.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Нягани трое заключенных напали на полицейских. Бунт произошел на территории прогулочного двора изолятора временного содержания.