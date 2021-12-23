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Происшествия23 декабря 2021 9:18

Житель Октябрьского района, убивший собутыльника отправится за решетку

Его приговорили на 10 лет колонии строго режима
Виктория Терина
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Житель Октябрьского района, убивший собутыльника отправится за решетку

Житель Октябрьского района, убивший собутыльника отправится за решетку

Фото: Татьяна Коркина

В Нягани состоялся суд над 33-летним жителем Октябрьского района. Он признан виновным в убийстве.

По информации следственных органов ХМАО-Югры, подсудимый и его 42-летний гость выпивали и во время застолья между ними произошел конфликт из-за неуважительных высказываний последнего в адрес сожительницы подсудимого. Хозяин вытолкал гостя на лестничную площадку и 2 раза ударил по голове. Не смотря на то, что конфликт завершился и гость отправился к себе домой, подсудимый взял кухонный нож, догнал обидчика на нижнем этаже и ударил в грудь. От полученного ножевого ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

- Суд, с учетом неоднократного привлечения к уголовной ответственности и непогашенной судимости за преступления против собственности, подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.