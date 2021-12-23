«Он просто играл»: Отец мальчика, провалившегося в сугроб в Ханты-Мансийске прокомментировал произошедшее с его ребенком

Отец мальчика, провалившегося в сугроб в Ханты-Мансийске прокомментировал произошедшее с его ребенком Фото: скриншот с видео

После появления видео о том, что ребенок не может выбраться из сугроба и на помощь ему приходит водитель такси, администрация Ханты-Мансийка решила провести небольшое расследование, так ка ролик вызвал небывалый резонанс и собрал огромное количество противоречивых комментариев пользователей соцсетей.

Администрация города связалась с родителями подростка и выяснили, как мальчик оказался в сугробе и правда ли нуждался в помощи. Отец ребенка подтвердил, что никакой опасности для сына не было - он просто играл и случайно провалился в большой сугроб.

- Он решил измерить глубину сугроба и просто стоял там на коленках, пытаясь снять рюкзак. В этот момент, его заметил таксист и вытащил. Все дети любят лазать по сугробам, измерять их. Не стоит из-за этого поднимать панику - сказал отец школьника.

Сейчас городские службы в усиленном режиме работают над последствиями сильнейшего снегопада. Месячная норма осадков для декабря составляет 36 мм, а за прошедшие сутки выпало 16 мм — это 44% месячной нормы.