В аварии в Ханты-Мансийске пострадали двое взрослых и ребенок Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийске, на улице Студенческая произошла авария, которую спровоцировал 30-летний водитель автомобиля «МАЗ». Он не выбрал безопасный боковой интервал до движущегося в попутном направлении автомобиля «Киа», за рулем которого находилась 20-летняя девушка. От столкновения Киа вынесло на встречку, где она врезалась в Ладу, под управлением 34-летнего мужчины. В результате ДТП водитель и пассажир Киа, 6-летняя девочка, а также пассажир Лады, 37-летняя женщина, получили травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Всего за за сутки на территории Югры зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 7 человек получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 8 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения; 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 3 – за отказ от медицинского освидетельствования; 28 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 64 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.