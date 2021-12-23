Жительница Сургута хотела выиграть деньги и украла лотерейные билеты на 107 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

За сутки в Югре зарегистрировано 59 преступлений. Так, в Сургуте две женщины, находясь в торговом зале магазина по Нефтеюганскому шоссе, украли игрушки на 10 тысяч рублей и обувь на 25 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела. Также в Сургуте девушка украла лотерейные билеты на 107 тысяч рублей.

В Лангепасе, на развязке автодороги «Лангепас-Сургут-Нижневартовск» сотрудники ДПС остановили «Шевролет Круз». На переднем пассажирском сиденье нашли наркотики, а у пассажира из правого кармана джинсовых брюк изъят полимерный сверток с наркотиком. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, раньше он был неоднократно судим за аналогичное преступление.

Сотрудниками уголовного розыска Пыть-Яха задержан подозреваемый, который украл со стеллажа в магазине два флакона парфюмерной воды объёмом 100 мл на общую сумму 3,5 тысячи рублей. Нарушитель будет ждать наказания под подпиской о невыезде.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.