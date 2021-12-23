Погода в Югре на 23 декабря 2021 года: порывы ветра до 16 м/с Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 23 декабря, в Югре будет облачно, в большинстве районов пройдет снег, ночью местами по западным районам сильный снег. Метель, гололед. Ветер переменных направлений 7-12 м/с, порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью и днем -7, -12 °С, местами 17, -22 °С, по крайнему западу -27, -32 °С.

В Ханты-Мансийске облачно. Ночью сильный, днем небольшой снег, метель. Ветер переменных направлений 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем -10, -12 °С

Погода в Югре на 23 декабря 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

На Руси мученика Мину считали целителем глазных болезней. Существовало предание, что этот святой обладал даром чудотворения и действительно лечил людей с плохим зрением. На Руси верили, что Мина не только дает глазам физическое здоровье, но и убирает с них пелену, мешающую отличать добро от зла, а правду - от лжи.