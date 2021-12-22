WhatsApp или Telegram: какой из мессенджеров в 2021 выбирали югорчане

ТОП-меcсенджеров у абонентов Югры

В 2021 году Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером в Югре. За год объем мобильного интернет-трафика в сервисе вырос, как и по всей стране в 2 раза. Такие данные получили специалисты МегаФона на основе анализа больших данных.

Telegram в этом году впервые выбился в лидеры в 50 регионах страны. Например, сейчас он опережает WhatsApp в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае, Свердловской и Кировской областях. Меньше всего Telegram пользуются в республиках Северного Кавказа, где лидером традиционно является WhatsApp, доля которого составляет 67%.

За год совокупный объем мобильного интернет-трафика в мессенджерах в Ханты-Мансийском автономном округе увеличился в 1,5 раза, по стране в целом – на 87%. Все больше абонентов используют их не только для отправки сообщений, но и для голосовых вызовов.

Эксперты объясняют популярность мессенджера Telegram тем, что это не только инструмент для общения и работы, но и один из главных источников информационного контента. При этом, первое место по объему интернет-трафика в Югре сохраняет WhatsApp, поддерживая общероссийский тренд. Хотя его доля за год сократилась почти на четверть.

ТОП-меcсенджеров у абонентов Югры:

WhatsApp-46%

Telegram -38%

Viber-16%.