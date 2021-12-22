Югорские энергетики повысили квалификацию для работы с оборудованием «Хитачи Энерджи»

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В компании «Россети Тюмень» завершился учебный курс по техническому обслуживанию и ремонту элегазовых выключателей. Эксперты компании-производителя «Хитачи Энерджи» провели обучение для 18 специалистов энергокомпании, которые после тренинга получили сертификаты, позволяющие самостоятельно проводить обслуживание высоковольтных устройств.

За период развития электросетевого комплекса в энергокомпании было установлено 150 элегазовых выключателей «Хитачи» классом напряжения 110 кВ. Они предназначены для отключения и включения оборудования энергообъектов. Через 15 лет после использования оборудование необходимо проверить и провести его техническое обслуживание, но такие работы могут проводиться только сертифицированными специалистами.

Для оптимизации производственных расходов энергетики организовали на базе сургутского филиала компании курс повышения квалификации. Он продлился 8 дней, в течение этого времени специалисты изучили технические характеристики и особенности оборудования. Эксперты подробно разобрали виды износа, продемонстрировали элементы устройств и отработали выполнение операций по проверке и оценке состояния оборудования. После прохождения обучения работники компании получили сертификаты.

- Обучение позволит работникам самостоятельно, без привлечения сторонних организаций, проводить ремонт энергооборудования и значительно сократить расходы на техобслуживание устройств подобного вида- пояснил первый заместитель генерального директора – главный инженер Олег Кинаш.