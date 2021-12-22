Житель Нижневартовска поплатится свободой за очередное нетрезвое вождение Фото: Татьяна Коркина

Сотрудники отдела ГИБДД Нижневартовска в районе улицы Ленина остановили автомобиль «Тойота Королла», за рулем находился 35-летний местный житель с явными признаками алкогольного опьянения.

Полицейские выяснили, что югорчанин уже был наказан за нетрезвое вождение. Водитель отстранен от управления автомобилем, а его машина отправилась на специальную охраняемую стоянку. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит максимальное наказание - лишение свободы до 2-х лет.

Полиция призывает к соблюдать правила дорожного движения во избежание ДТП.

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